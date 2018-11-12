Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası dün oynanan maçların ardından geride kaldı ve puan durumu şekillendi. Süper Lig'in zirvesinde 27 puan ile Başakşehir bulunuyor. 23 puanlı Galatasaray 2. sırada yer alırken Kasımpaşa 22 puan ile 3. sırada yer alarak güçlü rakipleriyle zirve takibini sürdürüyor. İşte Spor Toto Süper Lig 12. hafta puan durumu!

SÜPER LİG PUAN DURUMU!

1 İstanbul Başakşehir 12 8 3 1 17 5 27 12 2 Galatasaray 12 7 2 3 22 14 23 8 3 Kasımpaşa 12 7 1 4 26 19 22 7 4 Yeni Malatyaspor 12 6 3 3 19 10 21 9 5 Medical Park Antalyaspor 12 6 2 4 16 18 20 -2 6 Ankaragücü 12 6 1 5 15 13 19 2 7 Beşiktaş 12 5 3 4 20 16 18 4 8 Göztepe 12 6 0 6 15 14 18 1 9 Konyaspor 12 4 5 3 17 14 17 3 10 Trabzonspor 12 4 4 4 19 18 16 1 11 Sivasspor 12 3 5 4 14 18 14 -4 12 Bursaspor 12 2 7 3 10 11 13 -1 13 Fenerbahçe 12 3 4 5 11 15 13 -4 14 Akhisar Bld.Genç. 12 3 3 6 13 20 12 -7 15 Kayserispor 12 3 3 6 10 17 12 -7 16 Alanyaspor 12 4 0 8 6 18 12 -12 17 Erzurum Bş.Bld. 12 2 5 5 10 14 11 -4 18 Çaykur Rizespor 12 1 5 6 13 19 8 -6

SPOR TOTO SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

9 Kasım 2018 Cuma 20:01 Yeni Malatyaspor 5 - 0 Trabzonspor 10 Kasım 2018 Cumartesi 13:32 Konyaspor 2 - 0 Ankaragücü 13:33 Erzurum Bş.Bld. 2 - 1 Göztepe 16:00 Çaykur Rizespor 1 - 2 İstanbul Başakşehir 19:01 Kayserispor 0 - 3 Galatasaray 11 Kasım 2018 Pazar 13:32 Bursaspor 1 - 2 Kasımpaşa 18:03 Fenerbahçe 2 - 0 Alanyaspor 19:02 Medical Park Antalyaspor 1 - 2 Akhisar Bld.Genç. 20:31 Beşiktaş 1 - 2 Sivasspor

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