Ligin flaş takımı Kasımpaşa'nın gözü zirvede! Başarılı teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde lige damga vuran Kasımpaşa, üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun dördüncü haftasında Ankaragücü'nü ağırladı. İstanbul temsilcisi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 12'ye yükseltti ve haftayı lider kapadı.

105 HAFTA SONRA ZİRVEDE!

İHA'da yer alan habere göre ligin yeni lideri Kasımpaşa, son olarak lider olduğunda takvimler 2015 yılının Ağustos ayını gösteriyordu. 2015-16 sezonun ikinci haftasında sahasında Başakşehir’i 1-0 ile geçen lacivert-beyazlılar, puanını 6 yaptı. Bu sonuçla +4 averajla lider olan Paşa, haftayı lider bitirdi. O hafta aynı puanda olduğu Antalyaspor’un +3, Trabzonspor’un ise +2 averajı bulunuyordu. Böylece Kasımpaşa ligde toplam 105 hafta sonra haftayı lider tamamladı.

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