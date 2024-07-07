Spor yazarları, Hollanda - Türkiye maçını değerlendirdi: "Galip sayılır bu yolda mağlup"
A Milli Takımımız, EURO 2024'e çeyrek finalde veda etti. Hollanda karşısında 1-0 öne geçen ay-yıldızlılar, ikinci yarının ortalarından sonra oyundan düştü ve Hollanda'nın iki golüne engel olamadı. Spor yazarları, A Millilerin 16 yıl sonra yakaladığı başarıyı ve Hollanda maçını kaleme aldı
CEM DÜZDAR: GALİP SAYILIR BU YOLDA MAĞLUP!
Evet, ‘’ekol’’ önemli lakin tek maçlık turnuvalarda ‘’ekol’’ kadar o maçlık planlar da belirleyici oluyor. Grup aşamalarından sonra şampiyonanın hazır görüneni Avusturya’ya karşı ne yaptıysa ilk devresinde Hollanda’ya da benzerini yaşattı Milliler. Portekiz maçının ardından haniyse ülkemizden sınırdışı edilmesi istenen (!) bir dille eleştirilen Vincenzo Montella sağlam savunma kurgusuyla önce Avusturya ardından da Hollanda’yı paralize etti uzun süre!
60’ların ortalarına doğru yavaş yavaş ritmimiz düşmeye başladı. Ancak rakibin golünden sonra Montella biri zorunluluktan takımı şöyle bir söktü ve Okay, Kerem, Zeki ve Cenk ile yeni bir ivme yakaladı bizimkiler. Ardından ihtimale oynayan Montella son olarak Semih Kılıçsoy’u da gönderdi sahaya. Takım yapması gereken her şeyi yaptı. Hatta 90+1’de kalecileri Bart Verbruggen tıpkı Avusturya maçında Mert Günok’un yaptığı gibi Semih’in vuruşunu çizgiden çıkardı. Yani her şeyi yaptı bizimkiler ama olmadı! Ne diyordu eskiler; ‘Galip sayılır bu yolda mağlup’’! Yolu doğru bu takımın... (FANATİK)
ÖMER ÜRÜNDÜL: ŞAHSİYETLİ FUTBOL İÇİN TEŞEKKÜRLER
Dün gece futbolcularımız elinden gelini yaptılar. Ama ne yazık ki yarı final biletini alamadık. İlk yarı tamamen bizim istediğimiz gibi gitti. Rakibimiz Hollanda klasik oyun anlayışıyla ayağa paslarla set oyunda pozisyon bulmaya çalışıyordu. Biz de alanları iyi kapatıp, onlara üretkenlik şansı tanımadık. Taraftarlarımıza ve futbolcularımıza büyük moral veren bir de gol attık.
Benim Montella'ya tek eleştirim, oyuncu değişikliklerinde geç kalışıydı. Hiç olmazsa 1-1'den sonra hemen hamle yapması gerekiyordu. Ama ben yine de başta teknik direktörümüz olmak üzere, futbolcularımızı turnuvada gösterdikleri şahsiyetli futbolundan dolayı kutluyorum. Bize büyük bir heyecan yaşattılar. (SABAH)
ATTİLA GÖKÇE: BERLİN, BİZİ UNUTMA!
Twitter icon Avrupa Futbol Şampiyonası, Euro 24, ileride spor tarihini yazanlar tarafından “hayal kırıklığı” ile “zafer” sahnelerinin birbirini izlediği sonu bilinmeyen bir macera filmi gibi izlendiği yazılacak. Orada ev sahibi Almanya’nın çöküşünü, Portekiz’in teslimiyetini; İtalya, Belçika ve İsviçre’nin erkenden yol ayrımına geldiğini de anlatacaklar. O hayal kırıklıkları ile yarış dışı kalanlar tamam da... Asıl kıyameti koparanların, hiç beklenmedik ve umulmadık biçimde Almanya’ya gelip peş peşe darbeler indirdikleri rakiplerini eve gönderenlerin de Türkler olduğunu öğrenince bu defa okuyanlar şaşıracaktır.
Hollandalıların peş peşe gelen 2 golüne rağmen mücadeleyi bırakmadık. Kenan ve Salih’in yerine Okay’la Kerem girdiler. Maçın son bölümleri, itiş kakış, tekme taban sert Hollanda darbelerine neden oldu. Milli Takım son on dakika yeni katılanlarla daha diri ve etkili oynamaya başladı. Son bölümün en garip yanı “santrforsuz” kadrolarla oynamaya karar veren Montella’nın, bitişe dakikalar kala Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy’u da oyuna almasıydı. Ne diyelim Hoca geç kaldı. Teşekkürler çocukLar. (MİLLİYET)
İNANÇ ERGÜLEN: İYİ Kİ VARSINIZ!
Berlin'deki mücadelenin ilk 10 dakikası Hollanda'nın kenarlardan ceza sahasını bulmasıyla geçti. Bu dakikalarda topla oynama oranında Hollanda açık ara önde idi. Milliler'de Ferdi, Barış Alper, Arda, Kaan, Abdülkerim ve Hakan savunma anlamında harika bir mücadele gösterirken, oyun da çift yöne döndü.
Unutmamak gerekiyor; bu takım elemelerde Hırvatistan'ı evinde yenerek tarihinde ilk kez bu turnuvaya grup lideri olarak katıldı. Şimdi Bizim Çocuklar'ı, bu genç jenerasyonu destekleme zamanı. Beklentimiz 2026 Dünya Kupası ve 2028 Avrupa Şampiyonası'na bu parlak jenerasyon ve bu kadroya eklenecek yeni isimlerle katılmak. Benim hakkım onlara helaldir. İyi ki varsınız Bizim Çocuklar... (HABERTÜRK)
MEHMET AYAN: BİZİM ÇOCUKLAR İYİDİR
Hakeme çakılacak malzeme bol... Hocaya çakabiliriz malzeme bol... Kenan evladımızı eleştirebiliriz gerekçe çok... UEFA'nın da Allah cezasını versin beri taraftan... Takıma giydirebiliriz geri çekilmdiler diye; haklıyız... Hakan'a vurabiliriz "yine" oyun liderliği yapamadı diye; haklı olabiliriz... Yaparız da yaparız... Ama hiç sırası değil... Bizim çocuklarımız iyidir...
Tertemiz evlatlar onlar... Hataları da bizim yanlışları da... Merih'in kurt işareti de... (en azından benim) Elinize sağlık aslan parçaları... Hocamıza, teknik heyete, oyuncularımıza şükranlarımızı sunuyoruz... Arda'mız, Ferdi'miz, Barış'ımız, hepsi bizim yüreğimiz... Bu takımın gidecek yolu epeyi var... Turnuvanın en genç ikinci takımıyız... Bizim gençliğimiz; KISKANANLAR ÇATLASIN diye millete, medyaya karşı oynayıp maç alan oyunculardan kuruluydu... (HABERTÜRK)
LEVENT TÜZEMEN: EMEĞİ GEÇENLERİN YÜREKLERİNE SAĞLIK
Türk Milli Takımımıza yaşattıkları güzellikler için teşekkür ediyorum. Almanya'da yaşayan ve Avrupa'nın her yerinden turnuvaya akın eden taraftarlarımızla birlikte turnuvada büyük bir iz bıraktık. İnanılmaz maçlar oynadık. Kazanma duygumuzu üst seviyelerde yaşadık. Türkiye olarak meydanlarda A Milli Takım'ın maçlarını izledik, başarılarıyla gururlandık. Genç ve yetenekli kadromuzla büyük işlere imza attık. Yarı finali maalesef ucundan kaçırdık.
Futbol ve mücadele olarak daha iyi daha etkiliydik, olmadı. Vincenzo Montella'nın tecrübesizliği, oyunu okuyamaması ve bizim son 10 dakikadaki beceriksizliğimiz sonunda yarı final biletini Hollanda'ya hediye ettik. Yine de emeği geçen herkesin ve bu güzel heyecanları bize yaşatanların yüreğine sağlık. (SABAH)
ERCAN GÜVEN: BİZİM ŞAMPİYONUMUZ SİZSİNİZ!
Şahane bir grup macerası, destan gibi Avusturya galibiyeti, yirmi yılda bir yaşanan çeyrek final zevki tattıran, hatta dün geceki Hollanda maçının ilk devresi de dahil bu ülkenin yüzünü güldüren, insanımızı umutlandırıp dertlerini unutturan, düşman hukuku sürdüren kulüp taraftarlarını omuz omuza getiren Ay-Yıldızlı takımız bizim EURO 2024 şampiyonumuzdur. Maçlarımızda coşan, coşturan kırmızı-beyaz bayraklı insanlarımız ise gururumuzdur.
Montella her türlü inadından çok geç vazgeçti ve sakatlanan Samet yerine Cenk’i aldı. Yani, savunmayı santrafor ile değiştirdi. Nerede kaldı “önde 0 adam fantezisi”? Beraberinde Kerem, Okay, Zeki’yi ve turnuvada dakika almayan Semih’i sürdü sahaya. Kurduğumuz ağır baskıya bakınca “biraz geç olmadı mı hoca” demek lazım. Neyse… Şimdi teşekkür zamanı. Eleştiri sonra. (MİLLİYET)
GÜRCAN BİLGİÇ: HAKKIM HELAL
Grubu lider bitirip, turnuvaya katılmamız kesinleştiğinde finallerden bir tanesi hedefti. Gruptan çalkantılarla çıktık, çeyrek finale geldik ve yarı final için dakika sayıyorduk. Olmadı. Bu jenerasyonun yolu açık. Elbette bu maçı da heybemize koyup devam etseydik, daha keyifli olurdu. Ama olmadı. "Niye" derseniz, ucunda kalite ve tecrübe saklı aslında. Grup maçlarının "hedef adamı" Samet'in golümüzü atması bir ironi.. Linç edilen oyuncumuz, "biz - hepimiz" diyen grubun golcüsü olarak sahadaydı dün.
Eğer gençlerimiz bu turnuvanın tecrübelerini ceplerine koyarsa, Avrupa'nın en iyi 8'ine karşı verdikleri mücadelelerde neyi iyi, neyi kötü yaptıklarını doğru yorumlarsa, sonraki hamlelerindeki kararları farklı olacaktır. Hepsine döktükleri ter için teşekkürler. Hakan büyük kaptandır, Arda geleceğimizdir. Hepsi askerdir, bizim çocuğumuzdur. Benim hakkım hepsine helaldir. (SABAH)
UĞUR MELEKE: TEKMEYE KAFA SOKAN ADAMLAR
Euro 2024’te beş maça çıktık. Seyircilere tam 16 gol izlettik. Tüm maçlarda gol yedik. Gol yememize rağmen üç müsabakadan galip ayrıldık. Kornerlerden üç gol bulduk, bu tüm Avrupa Şampiyonaları tarihinin rekoru. Dört golümüzü savunma oyuncularımız attı. Bu da tüm Avrupa Şampiyonaları tarihinin rekoru.
Arda ve Kenan, toplam sekiz maça ilk 11’de başladılar. Bu, tüm Avrupa Şampiyonaları tarihinde 20 yaş altı oyunculara en fazla forma verme rekoru. Dünkü maça FIFA sıralamasının 42’ncisi olarak çıktık. Bu da tüm turnuvaların en zayıf çeyrek finalisti rekoru. Belki kâğıt üzerinde zayıftık. Ama sahada aslanlar gibi savaştık. Dün Berlin’de 56’ncı dakikada Memphis’le Schouten’in arasındaki topu kazanmak için Salih’in tekmeye soktuğu kafa, benim için bu turnuvanın simgesi. Eğer o anın iyi bir fotoğrafı çekildiyse, belki de futbolda yılın karesi o. Ve Türkiye’nin bu turnuvasının özeti: Bir Türkiye’yiz. Biz tekmeye kafa sokan takımız. (HÜRRİYET)
İBRAHİM YILDIZ: YAZIK OLDU
Her şey bir yana, Avrupa Şampiyonası’nda adımızdan söz ettirdik. Her karşılaşmada taraftarlarımızın çokluğu şampiyonanın heyecanını yükseltti. Beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiledik. Hollanda sert bir futbol oynadı. Fransız hakem de bu sertliğe izin verdi. Kasti hareketleri görmezlikten geldi. Oyundan düşmemize neden olan kararlar verdi. Art niyetliydi. Çok kötü bir maç yönetti. Doğru kararlar verse sonuç farklı olabilirdi.
Yenilgiyi hak etmedik. Ortaya koyulan mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Sonuç elbette üzücü oldu. Futbol böyle bir oyun. Gelecek adına umutlandığımız güçlü bir takıma sahip olduğumuz ortada. Ülkemize yaşattıkları bu güzel heyecandan dolayı hepsini kutlamalıyız. (HABERTÜRK)
ERMAN ÖZGÜR: TURNUVAYI KAZANABİLİRDİK
Hakan Çalhanoğlu ve Arda’nın pas trafiğimizi harika yönetmesi, savunma konsantrasyonumuzun yüksekliği ve Barış Alper’in zorlamaları ile ilk yarıda hem Hollanda’nın tempo yapmasını engelledik hem de oyunun galibi olduk. 35 dk. da Arda’nın enfes sağ ayak ortasında golü atan Samet de tabelayı lehimize çevirdi. 3’lü savunmamız dar alana çektiğimiz oyunda kademeli ve kusursuz bir ilk yarı oynayarak neredeyse hiç pozisyon vermedi.
Değişiklikler gelince tekrar pozisyon ürettik ama Kerem Aktürkoğlu, Zeki Çelik ve Cenk Tosun ile bu fırsatları kaçırdık. Montella’nın turnuva boyunca oynatmaya tenezzül etmediği Semih Kılıçsoy hamlesi ve bu oyuncunun girişiminde ise Verbruggen harika bir refleksle maça ortak olmamıza müsaade etmedi. Sonuçta bizim için başarılı denebilecek bir turnuvayı kazanabileceğimiz ama biraz da şanssızlıklardan dolayı Hollanda mağlubiyeti ile kapattık. Yine de yakaladığımız jenerasyon ve kalite ile sonraki turnuvalar için çok iş yapabileceğimizin sinyallerini de verdik. Avrupa şampiyonasında emeği geçen ve yaşattıkları gurur özelinde herkese teşekkür ederiz. (FANATİK)