ERCAN GÜVEN

Beşiktaş ve G.Saray için “umduğu” her türlü puan hesabı aynen hayata geçen Fenerbahçe, kendi hesabını ancak son nefesteki golle denkleştirebildi ve zirveye üç puanlık bir adım attı. Zor mor!.. Hesap tuttu ya; ona bakın siz. Maçın bitmesine on dakika kala “patron çıldırdı”… Belözoğlu takımı, kurguyu, planı, her şeyi değiştirdi ve Ozan/Mesut/Szalai’yi dışarı aldı Gustavo/Thiam/Cisse’yi sahaya sürdü.