Spor yazarlarından Fenerbahçe - İstanbulspor maçı yorumları
Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 yenip 99 puana ulaşarak ligi ikinci sırada tamamladı, spor yazarları sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi
"YEL KAYADAN ANCAK TOZ ALIR"
HALİL ÖZER: "Dile kolay tam 99 puan. 100’e bir var. Ve şampiyon olamıyorsun. Tarihte başka bir örneği yok. Sezon boyunca yaptığı nano hatalarla şampiyonluğu kaybetti Fenerbahçe... Üstelik derbilerde bir tek Trabzon’a kendi sahasında yenilmiş onun dışında diğer bütün büyük maçlardan başı dik ayrılmış... Şimdi Fenerbahçe’ye başarısız diyebilir miyiz? Ben diyemem... İsmail hoca bu işi kıvıramadı diyebilir miyiz? Ben diyemem... Bu seneki en büyük hatasını Olympiakos maçında yaptı o kadar. Bu kadro için yönetime bir şey diyebilir miyiz? Hayır ben yine diyemem... Olmadı, yapacak bir şey yok. Fenerbahçe yine kendini resetler. Böyle bir bünyeye sahip... Yıkılmaz, bozulmaz bir bünye... Takdir edilecek bir bünye... Yel kayadan ancak toz alır. Öyle bir karakter var bu kulüpte." (Milliyet)
"BİR DERBİ İLE BAHAR OLMAZ"
ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: Fenerbahçe geçen hafta Galatasaray’ı istediği kadar “heybetli ve şairane bir destan” ile devirsin, istediği kadar rakibin kutlamasını taziyeye çevirerek şampiyonluk yarışını son maçın son düdüğüne taşısın, “bir derbi ile yaratılan bahar, ancak bir hafta sürdü” işte! Dün, şampiyonluktan uzak “çift haneli sezonlara” terfi etti Fenerbahçe.Ne kadar sürer kupasız sezonun derbi zaferi avunmaları; göreceğiz bakalım!" (Milliyet)
"BEN HAKKIMI HELAL ETTİM"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Ben hakkımı Trabzonspor galibiyetinden sonra "helal" ettim bu takıma ve hocaya. Galatasaray karşılaşmasıyla ikiledim. Her şeye rağmen kazandılar bu maçları. Vazgeçmedikleri gibi, ne kadar karakterli olduklarını da gösterdiler. İslam (Çupi) Baba'nın vurguladığı "Fenerbahçe büyüklüğü, başka büyüklüktür, adı konamaz" cümlesinin sahibi de bu özellikler zaten. 2018'de 0-0 biten maç sonrasında G.Saray 3 puan farkla şampiyon olmuştu. 3 penaltı pozisyonu vardı. Aykut Kocaman, "Bize bir tane verse, onlara da çalacaktı. Kazandırmayacaklardı maçı bize" dedi. Bu yüzden, "Sizinle gurur duyuyoruz" pankartını açtı Fenerbahçe tribünleri. Takımın mücadelesinin, arkasında durdu. Kayıtlara en onurlu, en karakterli, en başarılı geçecek oyunculara hak ettiğini verdi. Bir ek daha yapayım; ben ilk defa gördüm böyle bir helalleşmeyi." (Sabah)
"FALCILARIN YERİ DEĞİL"
ENGİN VEREL: "Her bakımdan heyecan dolu bir sezonu geride bıraktık. Bütün takımların emeğine sağlık. Artık Milli Takım'ın EURO 2024'te yapacaklarına motiveyiz ve gerçekten çok umutluyuz. Son olarak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Futbol, sahada futbolcuların oynayıp kazandığı ya da kaybettği bir oyundur. Falcıların, kahinlerin oyun alanı futbol sahaları değildir. O sahaya girip rol çalmaya çalışırlarsa böyle sakatlanırlar." (Akşam)
"İSMAİL KARTAL KALMALI"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Sezon başında Fenerbahçe'nin ligi 99 puanla tamamlayacağını söyleselerdi, 5-6 hafta önceden şampiyon olmuştur herhalde derdik. Ama Galatasaray'ın topladığı 102 puan bu kadar başarılı geçirilen ve kulüp rekorlarının kırıldığı bir senenin, ikincilikle sona ermesine sebep oldu. Bu yüzden hiç kimse ne Kartal'a ne de takıma başarısız diyemez. Bu sezon artık bitti. Şimdi çok kritik bir başkanlık seçimi var. Seçimden sonra da hem İsmail hocanın hem de oyuncuların kaderi belli olacak. Ne olacağını kestirebilmek güç. Ama bu yarıştan Fenerbahçe kazançlı ayrılacaktır. Bu takımın 1-2 takviye ile yola devam etmesi, işin en doğrusu. Ayrıca İsmail Kartal da önümüzdeki sene takımın başında olmayı hak ediyor." (Takvim)