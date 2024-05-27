Spor yazarlarından Fenerbahçe - İstanbulspor maçı yorumları

"YEL KAYADAN ANCAK TOZ ALIR"

HALİL ÖZER: "Dile kolay tam 99 puan. 100’e bir var. Ve şampiyon olamıyorsun. Tarihte başka bir örneği yok. Sezon boyunca yaptığı nano hatalarla şampiyonluğu kaybetti Fenerbahçe... Üstelik derbilerde bir tek Trabzon’a kendi sahasında yenilmiş onun dışında diğer bütün büyük maçlardan başı dik ayrılmış... Şimdi Fenerbahçe’ye başarısız diyebilir miyiz? Ben diyemem... İsmail hoca bu işi kıvıramadı diyebilir miyiz? Ben diyemem... Bu seneki en büyük hatasını Olympiakos maçında yaptı o kadar. Bu kadro için yönetime bir şey diyebilir miyiz? Hayır ben yine diyemem... Olmadı, yapacak bir şey yok. Fenerbahçe yine kendini resetler. Böyle bir bünyeye sahip... Yıkılmaz, bozulmaz bir bünye... Takdir edilecek bir bünye... Yel kayadan ancak toz alır. Öyle bir karakter var bu kulüpte." (Milliyet)