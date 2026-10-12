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        Haberler Spor Voleybol 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Galatasaray'ın!

        2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Galatasaray'ın!

        2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Galatasaray Madeş Mobilya, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek zafere uzandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 22:33 Güncelleme:
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        AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Galatasaray'ın!

        2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bankkart’ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya, kupanın sahibi oldu.

        Ziraat Bankkart’ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya, 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası karşılaşmasında Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılar kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmayı; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdem Canimür, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Kırıkkale Vali Yardımcısı Oktay Erdoğan ve TVF Yönetim Kurulu Üyeleri de izledi.

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        BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nın sahibi olan Galatasaray Madeş Mobilya Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

        Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        “Geçen sezon SMS Grup Efeler Ligi Şampiyonu ve Kupa Voley sahibi Ziraat Bankkart ile Kupa Voley finalisti Galatasaray Madeş Mobilya arasında Kırıkkale’deki Merkez Yeni Spor Salonu’nda oynanan 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibini yenerek kupanın sahibi olan Galatasaray Madeş Mobilya’yı kutluyorum. 17. kez düzenlenen Şampiyonlar Kupası’nda mücadele eden Ziraat Bankkart’ı da tebrik ediyorum. Her iki kulübümüze Türk voleyboluna kattıkları değer için teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

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        SALON: Kırıkkale Merkez Yeni

        HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Koray Yılmazgil

        ZİRAAT BANKKART: Clevenot, Emre, Nimir, Efe, Ahmet, Toniutti, Berkay (L) (Burakhan, Gladyr, Ahmet (L))

        GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA: Doğukan, Maa, Efe, Faik Samet, Patry, Maar, Abdülsamet (L) (Can, Gökçen)

        SETLER: 22-25, 21-25, 25-19, 21-25

        SÜRE: 121 dakika

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