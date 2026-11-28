Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinden vazgeçmiş değil. Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Ugochukwu'nun temsilcisi ve ailesiyle dostane bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede hem Galatasaray'ın hem de oyuncunun yararına olabilecek seçenekler masaya yatırıldı. Galatasara... Daha Fazla Göster

Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinden vazgeçmiş değil. Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Ugochukwu'nun temsilcisi ve ailesiyle dostane bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede hem Galatasaray'ın hem de oyuncunun yararına olabilecek seçenekler masaya yatırıldı. Galatasaray, satın alma maddesindeki maç sayısı şartını artırmak istiyor. Oyuncu tarafı ise Ugochukwu'nun daha fazla forma süresi almasını istiyor ve bu değişikliğe sıcak bakıyor. Daha Az Göster