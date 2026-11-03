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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımımız'ın aday kadrosunu Sergen Yalçın canlı yayında açıklayacak

        A Milli Futbol Takımımız'ın aday kadrosunu Sergen Yalçın canlı yayında açıklayacak

        A Milli Futbol Takımı Sergen Yalçın, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek Ay-yıldızlıların aday kadrosunu "canlı yayında" açıklayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 23:09 Güncelleme:
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        Aday kadro canlı yayında açıklanacak!

        A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk aday kadrosunu "canlı yayında" açıklayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre millilerin UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ve 15 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Fransa ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu Sergen Yalçın tarafından duyurulacak.

        TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak basın toplantısı, 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te medya mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

        Toplantı, TFF YouTube kanalından izlenebilecek.

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        #sergen yalçın
        #TFF
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