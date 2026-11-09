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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Sergen Yalçın yönetiminde ilk idman!

        A Milli Takım'da Sergen Yalçın yönetiminde ilk idman!

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da toplandı ve ilk çalışmasını yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 23:20 Güncelleme:
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        Sergen Yalçın yönetiminde ilk idman!

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da toplandı ve ilk çalışmasını yaptı.

        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün kulüp takımlarıyla oynadıkları müsabakalarda belirli sürenin üzerinde forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahada çalıştı.

        Isınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti ve dar alan oyunlarıyla sona erdi. Tedavisine devam edilen Aral Şimşir, bireysel egzersiz programı doğrultusunda çalıştı.

        Ay-yıldızlılar, yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla UEFA Uluslar Ligi maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

        Milliler, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ile karşılaşacak, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile oynayacak.

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        #a milli takım
        #sergen yalçın
        #Antrenman
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