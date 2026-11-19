Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu polisten 'tuzak' savunması

TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat'ın ifadesi ortaya çıktı. Doku ile ilgili hazırladığı açık kaynak araştırma raporunda, sanal medya hesabına ilişkin silme, arkadaş eng... Daha Fazla Göster TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat'ın ifadesi ortaya çıktı. Doku ile ilgili hazırladığı açık kaynak araştırma raporunda, sanal medya hesabına ilişkin silme, arkadaş engelleme ve veri manipülasyonu yapıldığı şüphesi sorulan Pusat, başka bir birimden getirilen ekran görüntülerini komiserinin talimatıyla eklediğini iddia ederek, tuzağa düşürüldüğünü öne sürdü. (DHA) Daha Az Göster