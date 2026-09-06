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        Haberler Spor Futbol İngiltere Acun Ilıcalı: Öncelikle çok mutluyum ve gururluyum

        Acun Ilıcalı: Öncelikle çok mutluyum ve gururluyum

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, ilk 3 haftayı yenilgisiz ve gol yemeden geçen takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        "Çok mutluyum ve gururluyum"

        İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Aston Villa'yla 0-0 berabere kalan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımıyla gurur duyduğunu ifade etti.

        "ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM"

        Ligde dün 0-0 berabere kaldıkları Aston Villa maçı sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Ilıcalı, "Öncelikle çok mutluyum ve gururluyum. Çocuklarla da gurur duyuyorum. Gerçekten bizim takımın en önemli farkı, yürekten oynuyorlar. Bunu her dakika hissediyorum." dedi.

        YENİ TRANSFERLER

        Yeni transferlerin tamamından yararlanamadıklarını belirten Ilıcalı, "Belki 10 tanesi dışarıda, 3-4 tanesi oynayabiliyor. Yeni yeni başlayacaklar. Bizimle Premier Lig'e çıkan oyuncular halen savaşmaya devam ediyorlar. Çok ilginç, play-off’ta 3 maçta gol yemedik, çok çok önemli 3 maçta, final dahil. Şimdi de ligde 3 maçta gol yemedik. 6 resmi maç. Oynadığımız takımlar arasında Middlesbrough'dan Manchester United'a kadar her takım var. O yüzden bu da çok büyük bir başarı bence." diye konuştu.

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        Acun Ilıcalı, ligde sadece son şampiyon Arsenal ve Hull City'nin gol yemeyen iki takım olmasıyla ilgili, "Evet, ama erken bunları konuşmak için. Biz daha çok uzun vadeli bakıyoruz. Bu yaz çok çalıştık. Transferleri ekiple beraber yönettim ve doğru kararlar verdiğimizi düşünüyorum. Beyin takımıma çok inanıyorum. Doğru bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Scout ekibimiz çok çalıştı. Onlar doğru isimleri getirdiler, biz de onlar arasında doğrularını seçtik. Ve bence kadromuz gerçekten hem genç hem de ümit veren bir kadro." ifadelerini kullandı.

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        "TZOLAKIS BENİM İÇİN ÖZEL BİR OYUNCU"

        Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis'i uzun süredir takip ettiklerini anlatan Ilıcalı, "Açıkçası Tzolakis benim için özel bir oyuncu. Kendisini nereden hatırlıyorum diyorsanız, maalesef Fenerbahçe'ye karşı 3 penaltı kurtarmıştı UEFA Konferans Ligi'nde. Acı vermişti bana. Ben de kafaya taktım o günden beri, takip de ediyorum. Erbil Bozkurt var, bizim kaleci antrenörümüz. Çok inanırım, güvenirim. 3 isim verdi. Biri İspanya'daydı, biri Tzolakis'ti, biri de Almandı. Ben Tzolakis dedim, iyi ki de demişim." şeklinde konuştu.

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        Ilıcalı, lige iyi başlangıç sonrası hedeflerinin değişip değişmediği sorusuna, "Tek hedefimiz Premier Lig'de kalmak. Kalabilirsek, seneye çok avantajlı olacağız. Çünkü bir daha aynı bütçeyi alırsak, artık bundan sonra 18 transfer yapmama da gerek kalmayacak. 5-6 tane üst düzey oyuncu getirebileceğiz. O da bizim için büyük avantaj olacak. Bizim ligde kalmamız lazım." yanıtını verdi.

        Ligde gelecek hafta Chelsea ile deplasmanda oynayacakları maçı da değerlendiren Ilıcalı, "Tabii ki 1 puan çok mutlu eder bizi. Oradan da 1 puan alırsak bütün hesabımız tutuyor aslında bu dönem için. Hatta fazlasıyla tutuyor diyebilirim yani. 3-4 puan da cebimizde kaldı." dedi.

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        #acun ılıcalı
        #Hull City
        #premier lig
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