Al Ittihad: 1 - Neom: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftasında Al Ittihad sahasında Neom'u ağırladı. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı ev sahibi ekip, Youssef En Nesyri'nin golüyle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 27 Kasım 2026 - 23:47 Güncelleme:
Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Al Ittihad ile Neom kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 75. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti.
Bu sonucun ardından Al Ittihad'ın yenilmezlik serisi 4 maça çıktı ve 27 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Neom ise 22 puanda kaldı.
Ligin 14. haftasında Al Ittihad deplasmanda Al Khaleej'e konuk olacak. Neom ise sahasında Al Kholood'u ağırlayacak.
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