Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Londra'da oynanan maçta Arda Turan'ın Şahtar Donetsk'ini 1-0 yendi ve puanını 8'e yükseltti. Ahmet Selim Kul ve Cem Dizdar; gazete manşetlerini, golün nasıl geldiğini, Kante ile İsmail Yüksek'in savunma katkısını, barajda sıçrama tartışmasını, Lukaku sorununu ve... Daha Fazla Göster

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Londra'da oynanan maçta Arda Turan'ın Şahtar Donetsk'ini 1-0 yendi ve puanını 8'e yükseltti. Ahmet Selim Kul ve Cem Dizdar; gazete manşetlerini, golün nasıl geldiğini, Kante ile İsmail Yüksek'in savunma katkısını, barajda sıçrama tartışmasını, Lukaku sorununu ve Emre Belözoğlu'nun önündeki zor kararları değerlendiriyor. Daha Az Göster