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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Aleksey Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması

        Aleksey Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması

        Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan forvet oyuncusu Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Sarı Kırmızılılar'la ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan niyet mektubu geldiğini belirten Kuzmichev, "Lokomotiv Moskova'nın elinde Galatasaray'dan Batrakov için görüşmelere başlama niyetini belirten bir mektup var. Herhangi bir transfer teklifi değil, sadece bir niyet mektubu geldi." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 23:30 Güncelleme:
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        Menajerinden Galatasaray açıklaması!

        Yeni sezon öncesi Mauro Icardi'yle yolların ayrılmasının ardından forvet arayışlarına yönelen Galatasaray'da Aleksey Batrakov'la ilgili yeni bir açıklama geldi.

        Lokomotiv Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki forvetin menajeri Vladimir Kuzmichev, Sarı Kırmızılılar'ın mektup gönderdiğini duyurdu.

        "TRANSFER TEKLİFİ DEĞİL, SADECE NİYET MEKTUBU GELDİ"

        Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, "Lokomotiv Moskova'nın elinde, Galatasaray'dan Batrakov için görüşmelere başlama niyetini belirten bir mektup var. Herhangi bir transfer teklifi değil, sadece bir niyet mektubu. Bunun dışında yazılan her şey spekülasyondan ibaret." dedi.

        Lokomotiv Moskova'nun Galatasaray'ın bu teklifine ne yanıt verdiği sorusuna cevap veren Kuzmichev, "Bugün itibariyle, Lokomotiv Moskova'nın nasıl bir yanıt verdiğine dair elimde bir bilgi yok. Şu ana kadar elimde olan tek şey, Galatasaray'dan gelen mektup." diye konuştu.

        Batrakov transferinde komisyon istediğine yönelik haberlere cevap veren Kuzmichev, "7-8 milyon euro komisyon istediğim yönündeki iddialar saçmalık. Bunu nasıl hayal edebiliyorsunuz? Büyük bir transfer için böyle bir menajer komisyonu istemek hiç gerçekçi değil. Bunu konuşmak bile saçma." diye konuştu.

        GEÇEN SENEKİ PERFORMANSI

        Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.

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