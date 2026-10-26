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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Alexander Nübel: Çok iyi bir maç çıkardık

        Alexander Nübel: Çok iyi bir maç çıkardık

        Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, Süper Lig'in 9. haftasında 2-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çok iyi bir maç çıkardıklarını belirten Alman kaleci, "İlk 40 dakikada çok pozisyona girdik. İkinci yarıda hücuma yönelik oynadık ve savunmacılarımız da sağlam durdu. Beşiktaş olarak çok iyi bir maç çıkardık." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 22:04 Güncelleme:
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        "Çok iyi bir maç çıkardık"

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 2-0 yenen Beşiktaş'ın kalesini koruyan Alexander Nübel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK"

        Takım olarak iyi bir performans sergilediklerini belirten Alman kaleci, "Beşiktaş olarak çok iyi bir maç çıkardık. İlk 40 dakikada çok pozisyona girdik. İkinci yarıda hücuma yönelik oynadık ve savunmacılarımız da sağlam durdu. Takım arkadaşlarımın performansından ve galibiyetten mutluyum." ifadelerini kullandı.

        "BU MAÇI KAYBEDEMEZDİK"

        Gol yemeden tamamladıkları karşılaşmanın önemine vurgu yapan Nübel, "Gol yemeden maçı bitirdiğimiz için mutluyum. Bu maçı kaybedemezdik. Sonuçta takım oyunu oynuyoruz. Herkes işini iyi şekilde yaptı. Özellikle ligde bu şekilde devam etmek istiyoruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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