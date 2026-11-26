Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, M'Baye Diagne ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mbaye Diagne!" ifadelerine yer verildi.

TEŞEKKÜRLER DIAGNE



Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.



Yolun açık… pic.twitter.com/hBAML7Q03T — Amedspor (@amedskofficial) November 26, 2026

NE OLMUŞTU?

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından Mbaye Diagne için, "Diagne sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu yönetimin bileceği bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir." açıklamasını yaptı.

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"HER ŞEYİ BİLİYORLAR"

Deneyimli futbolcu ise sosyal medya üzerinden yanıt olarak "Her şeyi biliyorlar. Neden evde olduğumu biliyorlar. Taraftarlarımızı aptal yerine koymayın. Gerçekler yakında ortaya çıkacak. Amedspor taraftarları, sakın onların sözlerine inanmayın." cevabını verdi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Amed Sportif Faaliyetler ise yaşanan sürecin devamında Mbaye Diagne'nin milli maç arasının ardından takım antrenmanlarına katılmadığını, durumun tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alındığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Milli maç arası nedeniyle takımımıza verilen izin 12 Kasım tarihinde sona ermiş olmasına rağmen futbolcumuzun 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerindeki antrenmanlara katılmadığı, kulübümüz tarafından tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda futbolcumuza 18 Kasım tarihinde gönderilen ihtarnameyle, 72 saat içerisinde yazılı savunmasını sunması ve en geç 19 Kasım tarihinde Diyarbakır'da hazır bulunarak takım çalışmalarına katılması talep edilmiştir. Futbolcumuz belirtilen tarihte takıma katılmamış, vekili aracılığıyla ilettiği yazılı savunmasında sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım tarihinde Diyarbakır'a döneceğini bildirmiştir. Kulübümüz, futbolcumuzun sunduğu savunma ve sağlık raporunu ilgili mevzuat ve sözleşmesel yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmektedir. İnceleme sonucunda gerekli görülmesi halinde ilgili işlemler tesis edilecektir. Kulübümüz, tüm süreçlerde olduğu gibi bu konuda da kurumsal disiplin, profesyonel sorumluluk ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde hareket etmeye devam edecektir."

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DIAGNE'DEN YANIT: BENİ BUGÜNDEN İTİBAREN KAYBETTİNİZ

Diagne, Amedspor'un açıklamasına verdiği yanıtta, "5 ay boyunca maaş almadan oynadım. Tek kelime etmedim. Her zaman mümkün olduğunca size yardım ettim. Her şeyi kalbimle yaptım. Şimdi Süper Lig'desiniz diye hepiniz uyanıklık yapmaya çalışıyorsunuz. Ben kendimle gurur duyuyorum. Beni bugünden itibaren kaybettiniz. Bir taraftar olarak, bir oyuncu ve kardeş olarak kaybettiniz. Bana ne kadar borcunuz olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ancak dışarıdaki kimse içeride neler döndüğünü bilmiyor. Yalancısınız. Taraftarın önüne beni atmak istiyorsunuz. Ben bütün gerçekleri biliyorum. Ben Amedspor'a ruhumu ve tecrübemi verdim. Taraftarlar, takıma, arkadaşlarıma, kulübüme karşı hep iyi oldum. Şimdi bana yalancı diyorsunuz. Ben buradan ayrıldığım zaman başım dik ayrılacağım. Çünkü Amedspor mutlu olduğunda ben de hep mutlu oldum. Ancak adımın lekelenmesine asla izin vermem." ifadelerine yer verdi.