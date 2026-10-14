Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes: 93 - Bayern Münih: 101 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes: 93 - Bayern Münih: 101 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        A.Efes, B.Münih'e diş geçiremedi!

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında konuk ettiği Alman temsilcisi Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu.

        Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda 3'ü üst üste olmak üzere 4. yenilgisini yaşadı. Bayern Münih ise ikinci galibiyetini aldı.

        İki takımın da dış atışlarda etkili olduğu ilk periyot, Bayern Münih'in 26-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci çeyreğe etkili başlayan Almanya temsilcisi, organize hücumlardan üst üste bulduğu basketlerle 13. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 26-35. Anadolu Efes'in farkı 5'e indirmesine rağmen yapılan basit hataları iyi değerlendirerek son bölümde farkı çift hanelere çıkaran Bayern Münih, soyunma odasına 54-46 önde gitti.

        REKLAM

        Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Bayern Münih, 13. dakikanın başında 15 sayılık üstünlük yakaladı: 46-61. Mücadeleyi bırakmayan Anadolu Efes, pota altından ve serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle 29. dakikada farkı 5'e çekti: 68-73. Almanya ekibi, son çeyreğe 75-68 üstün girdi.

        Dördüncü ve son periyotta 13 sayılık üstünlük yakalayan Bayern Münih karşısında Anadolu Efes, bitime 3 dakika kala farkı 5'e indirdi. Kalan bölümde yeniden kontrolü ele alan Almanya temsilcisi, maçı 101-93 kazandı.

        Öte yandan karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı.

        REKLAM

        Anadolu Efes Kulübü ve Anadolu Sağlık Merkezinin işbirliğiyle 13. kez hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi oyuncu Cemre Baysel oldu. Baysel, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Arturas Sukys (Litvanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

        Anadolu Efes: Payne 18, Strazel 15, Malcolm 13, Saric 21, Fernando 10, Loyd 10, Dozier, Jones 2, Yusta 2, Ercan Osmani, Russell 2

        Bayern Münih: Baldwin 5, Beauchamp 8, Obst 20, Wiley 7, Thiemann 6, Norris 9, Washington 21, Voigtmann 3, Jessup 3, Lucic 6, Da Silva 4, Jokubaitis 9

        REKLAM

        1. Periyot: 22-26

        Devre: 46-54

        3. Periyot: 68-75

        4. Periyot: 93-101

        Diskalifiyeler: 38.45 Payne, 39.37 Strazel (Anadolu Efes)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kolilerin üzerinde oturarak seyahat etti, canını hiçe saydı

        Diyarbakır'da kamyonetteki kolilerin üzerinde oturarak yolculuk eden şahsın canını hiçe saydığı anlar cep kameralara yansıdı. Urfa Bulvarı'nda bir kişi, kamyonet kasasında karton kolileri üzerinde oturarak yolculuk etti. Şahsın yoğun trafikte hiçbir önlem almadan canını hiçe saydığı anlar başka bir ...
        #Anadolu Efes
        #BAyern Münih
        #EuroLeague
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        Yardım çağrısında bulundular
        Yardım çağrısında bulundular
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Fon yasası komisyonda
        Fon yasası komisyonda
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!