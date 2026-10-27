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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de rakibi Hapoel Tel Aviv

        Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de rakibi Hapoel Tel Aviv

        THY EuroLeague'in 8. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Bulgaristan'da İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'e konuk olacak. Lacivert-beyazlılar parkeden zaferle ayrılarak 4. galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        Anadolu Efes'in rakibi Hapoel Tel Aviv

        Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (THY EuroLeague) 8. haftasında yarın Bulgaristan'da İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e konuk olacak.

        TSİ 21.00'de başlayacak müsabaka, İsrail ekibinin ev sahipliğinde başkent Sofya yakınlarındaki Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Hapoel ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

        ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 921. KARŞILAŞMASI

        Anadolu Efes, Hapoel maçıyla Avrupa'da 921. kez sahne alacak.

        Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 920 karşılaşmada 509 galibiyet, 411 yenilgi yaşadı.

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        Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 673. maçını yapacak. Ligdeki 672 müsabakanın 352'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 320'sinde mağlup oldu.

        Hapoel ile Avrupa Ligi'nde üçüncü kez karşı karşıya gelecek Anadolu Efes, daha önce yapılan 2 maçı da kaybetti.

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