Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Andrea Mazzon: İlk yarıda çok fazla top kaybı yaşadık

        Andrea Mazzon: İlk yarıda çok fazla top kaybı yaşadık

        FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Avustralya'ya 87-71 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, ilk yarıda çok fazla top kaybı yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 15:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İlk yarıda çok fazla top kaybı yaşadık"

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Avustralya'ya 87-71 yenildikleri mücadelenin ardından konuştu.

        İtalyan başantrenör ile milli basketbolcu Gökşen Fitik, Arena Berlin'de oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "İLK YARIDA ÇOK FAZLA TOP KAYBI YAŞADIK"

        Müsabakada istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten Mazzon, "Özellikle ilk yarıda çok fazla top kaybı yaşadık. 12 top kaybı yapmamıza rağmen ilk yarıyı 10 sayı geride tamamladığımız için şanslıydık. Daha sonra birkaç kez farkı kapatmaya yaklaştık ama başarılı olamadık. Avustralya'nın ortaya koyduğu oyun neden olimpiyat madalyası kazandığını gösteriyor. Son derece fiziksel bir takım. Buna alışmamız gerekiyor. Son maç öncesinde oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. Zor bir grupta olduğumuzu biliyorduk. Son maça hazır olcağız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Dün gece otelde sıkıntı yaşadıklarını anlatan Andrea Mazzon, "Rakibimize saygı duyuyorum ama yangın alarmı nedeniyle çok kötü bir gece geçirdik. Sanırım gece 03.00'te dışarıdaydık. Yaklaşık 3 saat uyuyabildik. Bu bir bahane değil ama yaşadığımız gerçek buydu." dedi.

        GÖKŞEN FİTİK

        Ay-yıldızlı oyuncu Gökşen Fitik ise istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirterek, "Karşılaşmada gücümüzü gösteremedik. Avustralya'nın güçlü oyununa karşılık veremedik. Bir maçımız daha var. Yarın sahadan galibiyetle ayrılmak için her şeyimizi ortaya koyacağız." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Andrea Mazzon
        #A Milli Kadın Basketbol Takımı
        #Dünya Kupası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, canlı yayında yakalandı!
        64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, canlı yayında yakalandı!
        Derbi Avrupa basınında!
        Derbi Avrupa basınında!
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        Sultanlar, şampiyonluk için İtalya karşısında!
        Sultanlar, şampiyonluk için İtalya karşısında!
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        "Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı"
        "Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        AB sınırlarında kuyruk alarmı
        AB sınırlarında kuyruk alarmı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        Menajeriyle nişanlandı
        Menajeriyle nişanlandı
        Ölüm günleri de aynı
        Ölüm günleri de aynı
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Aşk değil"
        "Aşk değil"