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        Haberler Spor Voleybol Aras Kargo: 3 - Galatasaray Daikin: 2 | MAÇ SONUCU

        Aras Kargo: 3 - Galatasaray Daikin: 2 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aras Kargo, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 18:44 Güncelleme:
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        Aras Kargo, G.Saray'ı devirdi

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aras Kargo, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.

        Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

        Hakemler: Adem Türkmen, Eyüpcan Kayışoğlu

        Aras Kargo: Lila Şengün, May, Beliz Başkır, Anthouli, Olaya, Bengisu Aygün (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu, Kalandadze)

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Gizem Çerağ Düzeltir, Ayça Aykaç, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel)

        Setler: 22-25, 16-25, 25-18, 25-20, 15-9

        Süre: 134 dakika

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        #Aras Kargo
        #galatasaray
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