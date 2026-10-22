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        Haberler Spor Diğer Arnavutköy Belediyesi’nden okullara 10 bin parça spor malzemesi desteği

        Arnavutköy Belediyesi’nden okullara 10 bin parça spor malzemesi desteği

        Arnavutköy Belediyesi, ilçedeki okulların spor altyapısını güçlendirmek amacıyla 20 farklı kalemde 10 bin parça spor malzemesi dağıttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 16:03 Güncelleme:
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        Arnavutköy Belediyesi'nden okullara spor malzemesi desteği

        Arnavutköy Belediyesi tarafından öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve okullardaki spor imkânlarını geliştirmek amacıyla Spor Malzemesi Desteği ve Spor Söyleşisi Programı düzenlendi. Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, spor yorumcuları Ahmet Çakar ve Alp Pehlivan, eski milli futbolcu Semih Şentürk, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Program kapsamında ilçedeki okullara futbol, basketbol ve voleybol topları, spor fileleri, badminton ve masa tenisi ekipmanları, antrenman hunileri, sıçrama engelleri ve çeşitli spor araçlarından oluşan 20 farklı kalemde toplam 10 bin parça malzeme desteği sağlandı.

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        Başkan Candaroğlu: Her Çocuğumuzun Yeteneğini Keşfetmesini İstiyoruz

        Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, çocukların ve gençlerin hem akademik hem de sportif gelişimlerine önem verdiklerini belirterek okullara yönelik spor malzemesi desteğinin her yıl sürdürüldüğünü ifade etti.

        Candaroğlu, “Bugün 20 farklı kalemde 10 bin parça spor malzemesini okullarımıza teslim ediyoruz. Buradaki amacımız çok net. Okullarımızın sportif altyapısını güçlendirmek, öğrencilerimizin farklı spor branşlarıyla tanışmasını sağlamak ve her bir evladımızın kendi yeteneğini keşfetmesine imkân sunmak. İstiyoruz ki okullarımız yalnızca akademik başarılarıyla değil, spor sahalarında elde edilen başarılarla da anılsın.” dedi.

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        Kaymakam Hersanlıoğlu: Spora Değer Veren Bir Belediye Başkanına Sahipsiniz

        İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül öncülüğünde yürütülen Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında ilçede de önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

        Öğrencilere sunulan imkânları iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Hersanlıoğlu, “Spora değer veren bir valiye ve sporun gençlerimize kattığı değeri bilen bir belediye başkanına sahipsiniz. Belediye Başkanımız sizler için Türk sporunun önemli isimlerini Arnavutköy’e getirmiş durumda. Bu fırsatları iyi değerlendirmenizi istiyoruz.” dedi.

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        Sporun gençlere disiplin ve zaman yönetimi kazandırdığını vurgulayan Hersanlıoğlu, öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve spora yönlendirilmesi konusunda yürütülen çalışmalara değinerek Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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        #Arnavutköy Belediyesi
        #spor
        #okul
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