Bandırmaspor: 1 - Batman Petrolspor: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor'a 4-1 mağlup oldu.
Konuk ekip Batman Petrolspor, 39. dakikada Gökhan Altıparmak'ın attığı golle devreye 1-0 önde gitti. Batman Petrolspor, 54. dakikada Mücahit Albayrak ile 2-0'ı buldu.
Bandırmaspor, Yusuf Kocatürk'ün 67. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Konuk ekip Batman Petrolspor, 72. dakikada Yasir Subaşı'nın golüyle maçı 3-1 yaptı. Batman Petrolspor, 90+3. dakikada Gökhan Altıparmak'ın golüyle maçı 4-1 kazandı.
Ev sahibi ekip Bandırmaspor, Hakan Bilgiç'in 83. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından ligde zirve mücadelesi veren Batman Petrolspor, 30 puana yükseldi. Bandırmaspor ise 17 puanda kaldı.
Batman Petrolspor, ligin gelecek haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Bandırmaspor, Manisa FK deplasmanına gidecek.