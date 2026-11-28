TBMM eski Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Çetin için, TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Çe... Daha Fazla Göster Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Çetin için, TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Çetin'in biyografisinin okunduğu törende saygı duruşunda bulunularak, dua okundu. Cenaze töreni, Çetin'in naaşının tören yürüyüşü ile cenaze arabasına bindirilmesinin ardından son buldu. Törenin ardından Çetin'in ailesi ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, siyasilerin taziyelerini kabul etti. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, TBMM başkanvekilleri, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda siyasi isim katıldı.(İHA) Daha Az Göster