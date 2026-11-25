Barcelona: 77 - Fenerbahçe Tarfin: 83 | MAÇ SONUCU
Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda İspanyol devi Barcelona'yı 83-77 mağlup etti. Son çeyreğe 61-53 geride giren Sarı Lacivertliler, 16-30'luk çeyrek skoruyla muhteşem bir geri dönüşe imza attı.
Giriş: 25 Kasım 2026 - 01:37 Güncelleme:
Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in 14. haftasında konuk olduğu İspanyol devi Barcelona'yı 83-77 yendi.
Palau Blaugrana'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, Barcelona'yı 77-83 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
FENERBAHÇE TARFİN'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-21 geride kapatırken, devreye 45-39, üçüncü çeyreğe ise 61-53 geride girdi. Son çeyrekte etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, 16-30'luk çeyrek skoruyla geri dönüşü tamamladı ve mücadeleyi 77-83 kazandı.
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