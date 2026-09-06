Barcelona Valencia deplasmanında gol oldu yağdı!
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Barcelona, Valencia'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Giriş: 06 Eylül 2026 - 20:08 Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Barcelona, Valencia'ya deplasmanda konuk oldu. Mestella'da oynanan mücadeleyi Barcelona 5-0 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 6 ve 84. dakikalarda Lamine Yamal, 22. dakikada Fermin Lopez, 50. dakikada Raphinha ve 79. dakikada Pedri kaydetti.
Bu sonucun ardından Barcelona ligdeki puanını 12'ye yükseltti. Valencia ise 1 puanda kaldı.
Barcelona gelecek hafta Levante deplasmanına gidecek. Valencia ise Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.
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