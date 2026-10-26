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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hyeon-gyu Oh bu sezon Süper Lig'de ilk golünü attı

        Hyeon-gyu Oh bu sezon Süper Lig'de ilk golünü attı

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Başakşehir filelerini havalandıran Hyeon-gyu Oh, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 21:19 Güncelleme:
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        Oh, Süper Lig'de siftah yaptı!

        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, evinde İstanbul Başakşehir’i evinde 2-0’lık skorla yendi. Siyah-beyazlıların golleri 75. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 89. dakikada Junior Olaitan’dan geldi. 65. dakikada Ndidi’nin yerine oyuna dahil olan Oh, 10 dakika sonra fileleri havalandırarak bu sezon ligde ilk gol sevincini yaşamış oldu.

        25 yaşındaki futbolcunun, Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 3 gol, 2 asisti bulunuyor.

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