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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Beşiktaş galibiyeti hak etti

        Nuri Şahin: Beşiktaş galibiyeti hak etti

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-0 yenilen İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 22:12 Güncelleme:
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        "Beşiktaş galibiyeti hak etti"

        Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nuri Şahin, "Beşiktaş hak ettiği bir galibiyet aldı. Bizim adımıza pozitif şeyler de vardı ama iki bireysel hatadan gol yedik, bu beni üzdü. Alışkanlıklarımızdan uzak oynadık. 15 dakika hariç defansif olarak planımızın tuttuğunu söyleyebilirim. Kaliteli takımlara karşı bireysel hatalara yer yok. Üzgünüz ama önümüze bakacağız. Haftaya Samsunspor maçı çok önemli. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, Avrupa'da da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Beşiktaş'tan puan alan takımların Salih Özcan'ı etkisiz hale getirerek bunu başardığı yönündeki bir değerlendirmeyle ilgili Nuri Şahin, şunları kaydetti:

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        "Öncelikle Salih ile hem beraber çalıştık hem de yıllardır tanıdığım bir kişi. Onun adına çok mutluyum. İyi bir sezon geçiriyor. Hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta mutlu olduğunu görüyorum. Sahada çok mutlu gözüküyor. Kendi oyununu oynayabiliyor. O açıdan onun adına sevindirici. Salih'i etkisiz hale getirmekten ziyade açılan alanlarda, özellikle Trabzonspor'un kullandığı defans arkası koşularla çok pozisyon bulamadık. Aslında her takımın ne kadar artısı varsa eksisi de var. Biz Beşiktaş'ın eksilerini analiz ettik. O alanlarda oynamaya çalıştık. O alanlara direkt gitmeye çalıştık. Bunu Salih özelinde değerlendirmek biraz yanlış olur açıkçası. Salih zaten haftalardır ligde en çok top kazanan oyuncu. Biz onun etrafında çok oynamak istemedik. Bugün daha çok defans arkası oynamak istedik."

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