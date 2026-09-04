Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır!
Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 04 Eylül 2026 - 16:01 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.Beşiktaş'ta yeni transfer Ümit Akdağ ilk antrenmanına çıktı.
Kondisyon ve taktik çalışan Beşiktaş'ta yeni transfer Ümit Akdağ, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Isınma koşularıyla başlayan idman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktik idmanla son buldu.
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yarın saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.
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