Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda 11. kez karşı karşıya geliyor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, dev derbide karşı karşıya gelecek. 2 takım, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadyumu'nda 11. kez mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü derbide kozlarını paylaşacak. İki takım, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadyumu'nda 11. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 7, sarı-kırmızılılar da 2 kez kazandı. 1 derbi de berabere tamamlandı. Bu maçlarda Kartal'ın 16 golüne, Aslan 7 golle karşılık verdi.
Yeni statta Beşiktaş ile Galatasaray arasında 24 Eylül 2016 tarihinde oynanan ilk derbi 2-2'lik skorla sona erdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan mücadeleden ise sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbiler şöyle:
24.09.2016
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)
02.12.2017
Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)
02.12.2018
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)
27.10.2019
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)
17.01.2021
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)
25.10.2021
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)
30.04.2023
Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)
03.03.2024
Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)
29.03.2025
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)
7.03.2026
Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)