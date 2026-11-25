UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Gürcistan'da Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum'a iniş yapamadı.

Batum'a iniş yapamayan Beşiktaş kafilesinin, Rize'ye indi. Kafile Rize'ye inişinin ardından kara yoluyla Batum'a geçti.

KARA YOLUYLA GEÇTİLER

Havalimanında taraftarların karşıladığı siyah-beyazlı kafile, buradan otobüsle yola çıktı. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, Sarp Sınır Kapısı'na giriş yaptı. Kafile, işlemlerin tamamlanmasının ardından Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçerek Batum'a gitti.

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ITALIANO'NUN TOPLANTISI İPTAL

Gürcistan'a gecikmeli gidecek Beşiktaş'ta, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun maç öncesi yapacağı basın toplantısı iptal edildi.

ÖNDER ÖZEN: 8 SAATLİK BİR YOLCULUK OLDU

Otele vardıktan sonra Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen, basın mensuplarına açıklama yaptı. Özen, "İnişten vazgeçildi; inmeye çalışırken herhâlde inilemeyeceğini anladı. Orada bir tehlike atlattık. Birkaç tur attıktan sonra kule izin vermeyince Rize'ye dönüş oldu. Oradan geldik. Yaklaşık 8 saatlik bir yolculuk oldu. Aslında bu bir istisna maçı. Oyuncular 8 saattir yoldalar. Zor mu? Zor ama meteorolojiyle, yani doğayla insanoğlu hâlâ baş edemiyor. Bu böyle devam edecek. İnsanoğlunun doğayla mücadelesi sürecek ve her zaman doğa ne derse o olacak." dedi.

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