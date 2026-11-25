UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Gürcistan'da Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum'a iniş yapamadı.

Batum'a iniş yapamayan Beşiktaş kafilesinin, Rize'ye indi. Kafile Rize'ye inişinin ardından kara yoluyla Batum'a geçecek.

ITALIANO'NUN TOPLANTISI İPTAL

Gürcistan'a gecikmeli gidecek Beşiktaş'ta, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun maç öncesi yapacağı basın toplantısı iptal edildi.

"GECE SAATLERİNDE BATUM'A ULAŞACAK"

Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç aktardı. Genç, "Beşiktaş kafilesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum'a iniş yapamadı ve Rize Havalimanı'na yönlendirildi. Siyah-beyazlıların kara yoluyla Batum'a geçmesi planlanıyor. Yoğun trafik nedeniyle yolculuğun uzaması beklenirken, Vincenzo Italiano'nun Batum Arena'da yapması planlanan basın toplantısı da iptal edildi. Beşiktaş'ın gece saatlerinde Batum'a ulaşması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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