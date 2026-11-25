Alper Yemeniciler'den Emre Belözoğlu yorumu: "Kendi kariyerini riske atarak geldi"

Fenerbahçe'deki son gelişmeler, Emre Belözoğlu dönemi, Guendouzi tepkisi ve orta saha kurgusu masaya yatırıldı! Maç sonrası yaşanan kulübe tepkisi, gereksiz sarı kartlar, Kante'nin orta sahadaki kritik rolü ve Nene'nin az süre almasının perde arkası detaylıca analiz edildi. Ayrıca ligdeki puan farkı... Daha Fazla Göster Fenerbahçe'deki son gelişmeler, Emre Belözoğlu dönemi, Guendouzi tepkisi ve orta saha kurgusu masaya yatırıldı! Maç sonrası yaşanan kulübe tepkisi, gereksiz sarı kartlar, Kante'nin orta sahadaki kritik rolü ve Nene'nin az süre almasının perde arkası detaylıca analiz edildi. Ayrıca ligdeki puan farkı, Ocak transfer planlaması ve başkanlık seçimi öncesi kulübün yol haritası değerlendirildi. Daha Az Göster