Dusan Vlahovic: Takım olarak kolay gol yiyoruz
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta 2 gol kaydeden Dusan Vlahovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Giriş: 22 Kasım 2026 - 18:40 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 2 gol kaydeden Sırp santrfor Dusan Vlahovic, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"AGRESİF OLMAMIZ LAZIM"
"Kazanmak en önemlisiydi bugün ama Kasımpaşa maçında yediğimiz şeyi yaşadık, takım olarak kolay gol yiyoruz. Bunu kabul etmememiz lazım. Agresif olmamız, kompakt savunma yapmamız lazım. Öne geçtiğimiz maçlarda rakibi oyuna ortak etme durumunu bırakmalıyız. Bugün pozitif işler de yaptık. İyi yapamadıklarımızı değiştirmek amacımız. En önemlisi kazanmaktı, kazandık ve mutluyuz."
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