Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BUNU YAPTIRMAMALIYIZ!"

Bugün çok iyi oynadık ama maalesef aynı hikâyeyi yaşadık. Rakibimize dönüş fırsatı verdik. Deplasmanda gol atmak zor oluyor. Takım olarak daha iyi savunma yapmamız lazım, gol yemememiz lazım. İlk yarıda skoru 2-0 yapmışken bunu yaptırmamalıyız. Sonrasında takıma övgü vermem gerekiyor. Reaksiyonumuz çok iyiydi. 4-2 galip geldik. Skordan ötürü mutluyuz."

"ÖZGÜVENİM VAR!"

"Serbestlik anlamında bağlayamam bunu. Futbolcu karakteri olarak kendimi her mevkiye adapte edebiliyorum. Merkezde, sağda, solda oynayabiliyorum. Önemli olan takımı hücuma kaldırmak, önemli olan gol atmak, takıma gol attırmak. Benim özgüvenim var, takıma yardım etmek istiyorum."