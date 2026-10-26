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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Italiano'dan 8 değişiklik!

        Vincenzo Italiano'dan 8 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son olarak Crystal Palace ile yaptıkları maça göre ilk 11'de 8 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 19:28 Güncelleme:
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        Vincenzo Italiano'dan 8 değişiklik!

        Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı futbol takımı, Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'i ile başladı.

        Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

        48 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Crystal Palace maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.

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        İtalyan teknik direktör, ilk 11'de kalede Nübel, orta sahada Ndidi ve kanatta Trossard'dan yine vazgeçmedi.

        Savunma dörtlüsünü tamamen değitiren Italiano; Taylan Bulut, Djalo, elinde kırık olan Ümit Akdağ ve Ouattara'nın yerine Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi.

        Deneyimli çalıştırıcı, orta sahada ise Kartal Kayra Yılmaz ile sakatlığı bulunan Fabio Miretti'nin yerine Salih Özcan ve Olaitan'a formayı teslim etti.

        Vincenzo Italiano, hücumda İlhan Fakılı'yı yedek soyundurdu ve Cerny'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik direktör, en ileri uçta ise Oh'u kulübeye çekti ve Sırp golcü Vlahovic'e formayı verdi.

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        TARAFTAR, ISINMA BÖLÜMÜNDE TAKIMI TRİBÜNE ÇAĞIRDI

        Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde ısınma bölümünde Beşiktaşlı oyuncuları tribüne davet etti.

        Isınma bölümünü sonlandıran siyah-beyazlı oyuncular, taraftarların tezahüratlarına alkışlarka karşılık verdi.

        TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR GÖZE ÇARPTI

        Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerde boşluklar dikkati çekti.

        Maçın hafta içi olması ve iş çıkış saatine denk gelmesi sebebiyle tribünlerin tamamı dolmadı.

        BAŞAKŞEHİR'DE 2 DEĞİŞİKLİK

        Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, son oynanan Gaziantep FK karşılaşmasına göre takımını Beşiktaş karşısına ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya sürdü.

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        Nuri Şahin, Jakub Kaluzinski ve Ivan Brnic'i kulübeye çekerken yerlerine Umut Güneş ile Yusuf Sarı'ya formayı verdi.

        İstanbul Başakşehir, Beşiktaş mücadelesine Muhammed Şengezer, Michal Karbownik, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Saba Kharebashvili, Olivier Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Eldor Shomurodov, Skov Olsen ve Umut Bozok ilk 11'iyle çıktı.

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