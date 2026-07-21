Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi açıklaması!
Beşiktaş, 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu Wildred Ndidi'nin ayak bileğinden sakatlandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 17:54 Güncelleme:
Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin sağ ayak bileğinde bağ (ligaman) yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
MIDTJYLLAND MAÇINDA YOK
Deneyimli oyuncunun Midtjylland ile 23 Temmuz Perşembe günü oynayacağı maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. Rövanş maçında forma giyip giymeyeceği ise belirsizliğini koruyor...
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