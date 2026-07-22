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        Haberler Spor Voleybol Brezilya: 3 - Japonya: 1 | MAÇ SONUCU

        Brezilya: 3 - Japonya: 1 | MAÇ SONUCU

        2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 17:02 Güncelleme:
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        Brezilya yarı finalde!

        Brezilya, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde 3-1 yenerek yarı finale yükseldi ve İtalya'yla kozlarını paylaşacak.

        Yarı final karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

        Salon: East Asian Games Dome

        Hakemler: Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

        Brezilya: Roberta, Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Lorena (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara, Luzia)

        Japonya: Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura (Kojima, Fukudome, Shigihara, Sakae, Iwasawa, Kitamado, Akimoto, Yamaguchi)

        Setler: 24-26, 25-22, 25-16, 25-20

        Süre: 120 Dakika

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