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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bursaspor Bursaspor, Süper Lig hedefine "zirvede" ilerliyor!

        Bursaspor, Süper Lig hedefine "zirvede" ilerliyor!

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup eden Bursaspor, Kayserispor'un puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu. Yeşil-beyazlıların Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho ise ligde çıktığı 12 maçın tamamında ağları havalandırarak tarihi rekorunu geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 12:18 Güncelleme:
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        Bursaspor, Süper Lig hedefine ilerliyor!

        Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğuna oturan Bursaspor, Süper Lig hedefine her geçen gün yaklaşıyor.

        Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla önemli başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, 1. Lig'deki performansıyla hedefine emin adımlarla ilerliyor.

        Zor dönemlerden geçen ve 3. Lig'e kadar düşen yeşil-beyazlılar, hem mali hem de sportif yapılanmaya giderek tekrar üst liglere tırmanmayı başardı.

        Bu sezon 1. Lig'de mücadele eden ve bu ligin favorileri arasında gösterilen Bursa temsilcisi, 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

        Puan cetvelinde 28 puanla lider durumda bulunan Bursaspor, Süper Lig'e tekrar yükselmek için bu durumu korumaya çalışıyor.

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        IHEANACHO HER MAÇ GOL ATARAK TAKIMI SIRTLIYOR

        Bursaspor'un oynadığı maçlarda en dikkati çeken isim 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Kelechi Iheanacho oldu.

        Ligdeki maçların tamamında üst üste goller bulan Iheanacho, takımının da başarısında önemli rol oynadı.

        Iheanacho, attığı 16 golle de ligin gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

        DEPLASMANDA GERİDEN GELİP KAZANMAYI BİLDİ

        Bursaspor, aldığı 9 galibiyetin 4'ünde deplasmanda geriye düşse de skoru lehine çevirmeyi başardı.

        Yeşil-beyazlılar, Kayserispor, Manisa FK ve Batman Petrol maçlarında 2-1, Keçiörengücü maçında ise 4-2 galip gelerek hanesine 3 puanı yazdırdı.

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        İÇ SAHA MAÇLARINDA 40 BİN SEYİRCİ ORTALAMASI

        Yeşil-beyazlılar, bu sezon iç saha maçlarında yaklaşık 40 bin seyirci ortalamasıyla oynuyor.

        Bursaspor, taraftar desteğini aldığı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'ndaki 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        RAKİP BANDIRMASPOR

        Bursaspor, ligin 13. haftasında evinde Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Yeşil-beyazlılar, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmadan da galip ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

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        #bursaspor
        #1. Lig
        #rekor
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