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        Haberler Spor Motor Sporları Can Öncü, Fransa'daki ikinci yarışı 4. sırada tamamladı

        Can Öncü, Fransa'daki ikinci yarışı 4. sırada tamamladı

        Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağının ikinci yarışını dördüncü sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 15:24 Güncelleme:
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        Can Öncü, Fransa'da 4. oldu!

        Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağında mücadele eden Can Öncü, ikinci yarışı 4. sırada bitirdi.

        Fransa'nın Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, yaşanan kazanın ardından kırmızı bayrakla durduruldu. Mücadele, 11. turdaki sıralamanın esas alınmasının ardından 5 turluk yeniden startla devam etti.

        Son tura lider giren Pata Yamaha Ten Kate takımının sporcusu Can Öncü, son bölümde yaptığı frenaj hatasının ardından rakiplerine geçilerek damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

        Yarışı İspanyol Roberto Garcia kazanırken, Albert Arenas ikinci, Valentin Debise ise üçüncü oldu. Garcia, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki ilk yarış galibiyetini elde etti.

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        Can Öncü, dün aynı pistte gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışını Roberto Garcia'nın önünde kazanmıştı.

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        #Can Öncü
        #Dünya Supersport Şampiyonası
        #Fransa
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