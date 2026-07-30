Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'i açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 23:34 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK, forvet oyuncusu Gyrano Kerk'i renklerine bağladı.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre Gyrano Kerk ile sözleşme imzalandı.
Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelen 30 yaşındaki Gyrano Kerk, kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
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