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        Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'i açıkladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 23:34 Güncelleme:
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        Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'i açıkladı!

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK, forvet oyuncusu Gyrano Kerk'i renklerine bağladı.

        Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre Gyrano Kerk ile sözleşme imzalandı.

        Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelen 30 yaşındaki Gyrano Kerk, kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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