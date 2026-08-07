Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig BB Erzurumspor Erzurumspor FK, Nariman Akhundzada'yı transfer etti

        Erzurumspor FK, Nariman Akhundzada'yı transfer etti

        Erzurumspor FK, ABD MLS ekiplerinden Columbus Crew forması giyen Azerbaycanlı santrfor Nariman Akhundzada'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 22:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Erzurum'a Azerbaycanlı golcü!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekip, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Azerbaycanlı golcü Nariman Akhundzada ile resmi sözleşme imzaladı.

        Erzurum'a gelen Akhundzada, kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından genç futbolcu, kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

        Kariyerinde Azerbaycan temsilcisi Karabağ ve ABD MLS ekiplerinden Columbus Crew formalarını giyen Akhundzada, geçtiğimiz sezon Columbus Crew ile 10 maçta kadroya girerken, 4 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı ve 1 asist yaptı.

        Akhundzada, Karabağ formasıyla 4 sezonda 126 resmi müsabakada görev alırken, 35 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 22 yaşındaki oyuncu, Azerbaycan A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Husumetlisi sıktı!
        Husumetlisi sıktı!
        Çanakkale Savaşı'ndan kalma
        Çanakkale Savaşı'ndan kalma
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        Bakanlık devreye girdi!
        Bakanlık devreye girdi!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        5 ilde 5 kişi ölü bulundu
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi!
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Mustafa Sandal: Ronaldo ile yarışırım
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı
        3 aileye tehdit! 10 gözaltı, 2 tutuklama
        3 aileye tehdit! 10 gözaltı, 2 tutuklama