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        Fenerbahçe'de Aston Villa maçı hazırlıkları devam etti

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı Aston Villa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 18:49 Güncelleme:
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        Aston Villa maçı hazırlıkları devam etti

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü Villa Park’ta İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve ardından dar alanda çift kale maç ile devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Çaykur Rizespor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

        Sarı-lacivertliler, Aston Villa hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından İngiltere’ye hareket edecek.

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        #fenerbahçe
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        #ASTON VİLLA
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