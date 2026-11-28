Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın akşam Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

F.BAHÇE'DEKİ İKİNCİ DÖNEMİNDE İLK KEZ KADIKÖY'DE!

Erzurumspor FK karşılaşması Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için de ayrı bir anlam taşıyor. Fenerbahçe'de 5,5 yıl sonra ikinci dönemine başlayan Belözoğlu, Kadıköy'deki ilk maçına Erzurum ekibi karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler 46 yaşındaki teknik adam yönetiminde 3 maç oynarken tamamı deplasmanda yapıldı. Ligde Çorum FK ve Kocaelispor ile Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'a rakip olan Kanarya, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde iç sahada 5 maç oynadı. Konyaspor, Eyüpspor ve Alanyaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Göztepe'ye ise kaybetti. Bu müsabakalarda rakip fileleri 17 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 6 gol gördü.