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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal 'Barışırız' dedi barışamadı!

        İsmail Kartal 'Barışırız' dedi barışamadı!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları çelişki yarattı. Slavia Prag maçı sonrası "Derbiyi kazanarak tribünlerle barışırız" diyen deneyimli çalıştırıcı, kaybettiği derbi sonrası ise "Derbi kazanmadan da şampiyon olabiliriz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 15:35 Güncelleme:
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        İsmail Kartal 'Barışırız' dedi barışamadı!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları tartışma yarattı.

        Slavia Prag maçı sonrası "Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Takımımızı, camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz büyük takımız, biz Fenerbahçe'yiz, derbilere de alışığız." sözlerini sarf eden İsmail Kartal, derbiyi işaret etmişti...

        Ancak sonuç istediği gibi olmadı... Galatasaray yenilgisinin ardından derbilere ilişkin farklı açıklamalar yaptı:

        "Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor, daha önce olundu. Bu sene biz de olabiliriz."

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray yenilgisinin ardından yeniden hedefte... Özellikle Galatasaray derbisinin ilk yarısında sergilenen kötü futbol taraftarların büyük tepkisini çekti, İsmail Kartal yeniden özür diledi...

        "Bu akşam kötü oynadık, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Çok fazla konuşmaya da gerek yok, kötüydük."

        İsmail Kartal'a yönelik iletişim konusunda uzun süredir eleştiriler var. Fenerbahçe Teknik Direktörü, Slavia Prag maçı sonrası yaptığı açıklamalarla ve derbi sonrasındaki demeçleri yine çelişti...

        "Galatasaray'la Amedspor'a baktığınız zaman 6 puanlık fark var, 3 puanlık sistemde bu kapanmayacak bir fark değil."

        Mağlubiyetlerin ardından kötü performansları detaylandırmayan İsmail Kartal, ileriye yönelik nelerin değişeceğine de vurgu yapmıyor.

        "Çok fazla konuşmaya da gerek yok, kötüydük bu akşam. İstemediğimiz bir şeydi, taraftarlarımızı üzdüğümüz için de çok üzgünüz"

        Derbi yenilgisi sonrası bu konuda eleştiriler yeniden tavan yaptı. 9. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz galibiyet elde edemedi.

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        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #derbi
        #İsmail Kartal
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