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        Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü!

        Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı hazırlıkları!

        Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman sahada kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

        Ardından koşu, ısınma, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

        Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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