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        Fenerbahçe ile Beşiktaş 365. randevuda!

        Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 20.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. İki takım, yarın oynanacak derbiyle birlikte toplamda 365. kez rakip olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 12:14 Güncelleme:
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        Fenerbahçe ile Beşiktaş 365. randevuda!

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 4. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar da 3 haftalık süreçte 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve 6 puanla 3. basamakta yer alıyor.

        365. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugüne kadar 364 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 137 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar da 130 kez kazandı. 97 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanarya'nın 504 golüne, Kartal 463 golle yanıt verdi.

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        LİGDE 141. KEZ

        İki takım, Süper Lig tarihinde ise 140 defa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu süreçte 51 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş da 44 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

        SON 10 MAÇ

        Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 derbide eşitlik var. 9'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçte taraflar 4'er galibiyet elde etti. 3 müsabaka ise berabere tamamlandı. Ezeli rakipler geçtiğimiz sezon Kadıköy'de iki kez karşılaştı. Kupada siyah-beyazlılar 2-1 kazanırken, ligde ise sarı-lacivertliler 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

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        EN FARKLI SKORLAR

        Ezeli rakipler birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada siyah-beyazlılar, mücadeleyi 7-1 kazandı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla elde etti. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla Beşiktaş lehine gerçekleşirken, Fenerbahçe de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.

        Rekabetteki en gollü müsabaka 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı. Beşiktaş'ın 5-4 kazandığı mücadele iki takım arasındaki en gollü maç olarak kayıtlara geçti. 19 Mayıs 1955'teki Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

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        HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

        Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

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        #fenerbahçe
        #beşiktaş
        #derbi
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