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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin alternatif forması TFF'ye bildirildi!

        Fenerbahçe'nin alternatif forması TFF'ye bildirildi!

        Fenerbahçe Kulübü, 2026-2027 sezonu içerisinde kullanacağı alternatif formayı TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertliler, geleneksel renklerinden farklı olarak gri tonda bir alternatif forma kullanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        Alternatif forma TFF'ye bildirildi!

        Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda kullanacağı alternatif formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

        Sarı-lacivertli kulübün kullanacağı yeni forma tasarımında gri renk tercih edildi. Düzenlenen tasarımda gri şort ve aynı renkte konçlarla kullanıldı.

        Fenerbahçe Kulübü, geleneksel sarı-lacivertl renklerinden ziyade gri renk ile farklı tasarıma sahip bir forma ile sahada yer alacak.

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        #TFF
        #Türkiye Futbol Federasyonu
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