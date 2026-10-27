Fenerbahçe'nin alternatif forması TFF'ye bildirildi!
Fenerbahçe Kulübü, 2026-2027 sezonu içerisinde kullanacağı alternatif formayı TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertliler, geleneksel renklerinden farklı olarak gri tonda bir alternatif forma kullanacak.
Giriş: 27 Ekim 2026 - 15:41 Güncelleme:
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda kullanacağı alternatif formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Sarı-lacivertli kulübün kullanacağı yeni forma tasarımında gri renk tercih edildi. Düzenlenen tasarımda gri şort ve aynı renkte konçlarla kullanıldı.
Fenerbahçe Kulübü, geleneksel sarı-lacivertl renklerinden ziyade gri renk ile farklı tasarıma sahip bir forma ile sahada yer alacak.
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