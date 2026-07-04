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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Büyük Britanya Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin!

        Formula 1 Büyük Britanya Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin!

        Formula 1'de sezonun 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine Kimi Antonelli, ilk sıradan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 20:29 Güncelleme:
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        Britanya'da pole pozisyonu Antonelli'nin!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, ilk sıradan başlayacak.

        Towcester kentindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.28.111'lik derece elde eden genç pilot, ilk cebe yerleşti.

        Bu sonuçla Antonelli, bu sezon Çin, Japonya, Miami ve Monaco'nun ardından 5. pole pozisyonunu elde etti.

        Antonelli'nin 0.175 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, 0.347 saniye farkla yine Ferrari'den Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise üçüncü sırayı aldı.

        Büyük Britanya Grand Prix'sine yarın TSİ 17.00'de start verilecek.

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