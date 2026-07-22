2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı!
2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi ilk 11'i oylamasının sonuçları resmen açıklandı.
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 22:17 Güncelleme:
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i oylamasının sonuçları belli oldu. FIFA'nın açıklamasına göre turnuvanın en iyi 11'i, taraftar oylaması sonucu seçildi.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde şu isimler yer alıyor:
3
VOZINHA - Yeşil Burun Adaları
4
PEDRO PORRO - İspanya
5
DAYOT UPAMECANO - Fransa
6
LISANDRO MARTINEZ - Arjantin
7
MARC CUCURELLA - İspanya
8
RODRI - İspanya
9
JUDE BELLINGHAM - İngiltere
10
MICHAEL OLISE - Fransa
11
LIONEL MESSI - Arjantin
12
KYLIAN MBAPPE - Fransa