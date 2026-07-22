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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi ilk 11'i oylamasının sonuçları resmen açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i oylamasının sonuçları belli oldu. FIFA'nın açıklamasına göre turnuvanın en iyi 11'i, taraftar oylaması sonucu seçildi.

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        2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde şu isimler yer alıyor:

        3

        VOZINHA - Yeşil Burun Adaları

        4

        PEDRO PORRO - İspanya

        5

        DAYOT UPAMECANO - Fransa

        6

        LISANDRO MARTINEZ - Arjantin

        7

        MARC CUCURELLA - İspanya

        8

        RODRI - İspanya

        9

        JUDE BELLINGHAM - İngiltere

        10

        MICHAEL OLISE - Fransa

        11

        LIONEL MESSI - Arjantin

        12

        KYLIAN MBAPPE - Fransa

        13

        ERLING HAALAND - Norveç

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