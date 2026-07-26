Barış Alper Yılmaz: Can Uzun'un gelmesini isterim

"EREN ELMALI BENİM KARDEŞİM GİBİ"

"Eren Elmalı benim kardeşim gibi. Çok iyi anlaşıyoruz. Çok komik biri, kafamız da uyuşuyor. Makara oluyor. Tüm takımla ortamımız çok iyi. Dışarıdan pek belli olmasa da kendi aramızda çok keyif alıyoruz.”