Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz: Can Uzun'un gelmesini isterim

        Barış Alper Yılmaz: Can Uzun'un gelmesini isterim

        Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Barış Alper Yılmaz, verdiği röportajda Sarı Kırmızılılar'a transfer olacağı iddia edilen milli oyuncu Can Uzun'la ilgili açıklamalarda bulundu. Can Uzun'la takım arkadaşı olmak istediğini söyleyen Yılmaz, "Can Uzun ile detaylı bir şekilde konuşmadık. Ama çok iyi bir oyuncu. Keşke benim elimde olsa, ben gelmesini isterim. Ama burada yönetimimiz doğru kararı verecektir." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 18:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, TRT Spor ekranlarına özel açıklamalarda bulundu.

        2

        "MUTLUYUM, GURURLUYUM"

        "Mutluyum, gururluyum. Hedeflerim var. Başta ailem olmak üzere böyle bir şey söylediler bana. Normalde futbolcular sadece futbola odaklıdır. Zamanlarının olmadığını söylerler. Ben insanlara üniversiteyi de göstermek istedim. İkisinin beraber gidebildiğini gösterdim."

        3

        "BU SENE ZOR BİR LİG OLACAK"

        "Kamp güzel geçiyor. Bu sene zor bir lig olacak. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. İyi hazırlanıyoruz, kazasız, belasız, sakatlıksız, en iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Uzun bir maraton olacak. Gayet iyiyiz, herhangi bir sorunumuz yok."

        4

        "UGOCHUKWU ÇOK FAYDALI OLACAKTIR"

        "Ugochukwu çok çalışkan birisi. Bize çok faydalı olacaktır. Biz yeni gelen transferlere adaptasyon sürecinde yardımcı olmaya ve bu aile ortamını sevdirmeye çalışıyoruz. İnşallah bize faydalı olacaktır."

        5

        "OKAN BURUK SAYESİNDE BAŞARILI OLDUM"

        "Kazandığım başarıların hepsi Okan Buruk sayesinde oldu. Üzerimde gerçekten çok büyük bir emeği var. Ona teşekkür etmek istiyorum. Her oyuncuya dokunabiliyor. Hocamızla çok mutluyuz.”

        6

        ŞAMPİYONLAR LİGİ

        "Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde büyük işlere imza attığımızı düşünüyorum. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Orası bambaşka bir seviye. Bu sene geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz.”

        7

        "ÇOK DAHA İYİ BİR BARIŞ ALPER İZLETTİRECEĞİM"

        "Kendimi geliştirmem gereken noktalar var. Taraftarlarımıza çok daha iyi bir Barış Alper Yılmaz izlettireceğim."

        8

        "GALATASARAY KAPTANI OLMAK ÇOK ÖZEL"

        "Galatasaray kaptanı olmak çok özel bir duygu. Şu an tek odağım saha içinde en iyisini yapmak. Gerisi zamanla olur."

        9

        CAN UZUN AÇIKLAMASI

        "Can Uzun ile detaylı bir şekilde konuşmadık. Ama çok iyi bir oyuncu. Keşke benim elimde olsa, ben gelmesini isterim. Ama burada yönetimimiz doğru kararı verecektir."

        10

        MAURO ICARDI

        "Mauro Icardi bir Galatasaray efsanesidir. Hem saha dışında hem saha içinde bana çok şey kattı. Galatasaray’a olan emeklerinden dolayı ona çok teşekkür etmek istiyorum.”

        11

        GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

        "Kulübümle sözleşmem devam ediyor. Transfer haberlerinin çıkması güzel ancak şu an tamamen kampa ve takıma odaklanmış durumdayım. Bir teklif gelirse kulübümle birlikte değerlendiririz."

        12

        "EREN ELMALI BENİM KARDEŞİM GİBİ"

        "Eren Elmalı benim kardeşim gibi. Çok iyi anlaşıyoruz. Çok komik biri, kafamız da uyuşuyor. Makara oluyor. Tüm takımla ortamımız çok iyi. Dışarıdan pek belli olmasa da kendi aramızda çok keyif alıyoruz.”

        13
        14
        ÖNERİLEN VİDEO

        Sınırdaki mahalleler asfaltla tanıştı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç'ta sınır hattındaki 7 mahalleyi kapsayan 8 kilometrelik sathi asfalt çalışmasını tamamladı. Yıllardır bozuk yollar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, modern ve güvenli yollara kavuşurken, mahalle sakinleri bölgenin 50 yılı aşkın sürenin ardından il...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong