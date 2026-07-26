Barış Alper Yılmaz: Can Uzun'un gelmesini isterim
Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Barış Alper Yılmaz, verdiği röportajda Sarı Kırmızılılar'a transfer olacağı iddia edilen milli oyuncu Can Uzun'la ilgili açıklamalarda bulundu. Can Uzun'la takım arkadaşı olmak istediğini söyleyen Yılmaz, "Can Uzun ile detaylı bir şekilde konuşmadık. Ama çok iyi bir oyuncu. Keşke benim elimde olsa, ben gelmesini isterim. Ama burada yönetimimiz doğru kararı verecektir." dedi.
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, TRT Spor ekranlarına özel açıklamalarda bulundu.
"MUTLUYUM, GURURLUYUM"
"Mutluyum, gururluyum. Hedeflerim var. Başta ailem olmak üzere böyle bir şey söylediler bana. Normalde futbolcular sadece futbola odaklıdır. Zamanlarının olmadığını söylerler. Ben insanlara üniversiteyi de göstermek istedim. İkisinin beraber gidebildiğini gösterdim."
"BU SENE ZOR BİR LİG OLACAK"
"Kamp güzel geçiyor. Bu sene zor bir lig olacak. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. İyi hazırlanıyoruz, kazasız, belasız, sakatlıksız, en iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Uzun bir maraton olacak. Gayet iyiyiz, herhangi bir sorunumuz yok."
"UGOCHUKWU ÇOK FAYDALI OLACAKTIR"
"Ugochukwu çok çalışkan birisi. Bize çok faydalı olacaktır. Biz yeni gelen transferlere adaptasyon sürecinde yardımcı olmaya ve bu aile ortamını sevdirmeye çalışıyoruz. İnşallah bize faydalı olacaktır."
"OKAN BURUK SAYESİNDE BAŞARILI OLDUM"
"Kazandığım başarıların hepsi Okan Buruk sayesinde oldu. Üzerimde gerçekten çok büyük bir emeği var. Ona teşekkür etmek istiyorum. Her oyuncuya dokunabiliyor. Hocamızla çok mutluyuz.”
ŞAMPİYONLAR LİGİ
"Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde büyük işlere imza attığımızı düşünüyorum. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Orası bambaşka bir seviye. Bu sene geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz.”
"ÇOK DAHA İYİ BİR BARIŞ ALPER İZLETTİRECEĞİM"
"Kendimi geliştirmem gereken noktalar var. Taraftarlarımıza çok daha iyi bir Barış Alper Yılmaz izlettireceğim."
"GALATASARAY KAPTANI OLMAK ÇOK ÖZEL"
"Galatasaray kaptanı olmak çok özel bir duygu. Şu an tek odağım saha içinde en iyisini yapmak. Gerisi zamanla olur."
CAN UZUN AÇIKLAMASI
"Can Uzun ile detaylı bir şekilde konuşmadık. Ama çok iyi bir oyuncu. Keşke benim elimde olsa, ben gelmesini isterim. Ama burada yönetimimiz doğru kararı verecektir."
MAURO ICARDI
"Mauro Icardi bir Galatasaray efsanesidir. Hem saha dışında hem saha içinde bana çok şey kattı. Galatasaray’a olan emeklerinden dolayı ona çok teşekkür etmek istiyorum.”
GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA
"Kulübümle sözleşmem devam ediyor. Transfer haberlerinin çıkması güzel ancak şu an tamamen kampa ve takıma odaklanmış durumdayım. Bir teklif gelirse kulübümle birlikte değerlendiririz."
"EREN ELMALI BENİM KARDEŞİM GİBİ"
"Eren Elmalı benim kardeşim gibi. Çok iyi anlaşıyoruz. Çok komik biri, kafamız da uyuşuyor. Makara oluyor. Tüm takımla ortamımız çok iyi. Dışarıdan pek belli olmasa da kendi aramızda çok keyif alıyoruz.”