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        Beşiktaş ve Galatasaray için Youssef Chermiti iddiası!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Afrika basını, Süper Lig devlerinin 22 yaşındaki Portekizli santrfor Youssef Chermiti'ye talip olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        Transfer döneminde kadrolarına golcü takviyesi yapması beklenen Beşiktaş ve Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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        Afrika basınından AfricaFoot'un haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray, Rangers'ın 22 yaşındaki golcüsü Youssef Chermiti'ye talip oldu.

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        Tunus asıllı Portekizli golcüyle Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra Porto ile PSV'nin de ilgilendiği belirtildi.

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        İskoç ekibinin geçen sezon 8.6 milyon Euro'ya Everton'dan kadrosuna kattığı Chermiti için yaklaşık 25 milyon sterlin istediği ifade edildi.

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        Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Portekizli golcü, geçen sezon forma giydiği 33 resmi maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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        Rangers yönetiminin, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Chermiti'yi kolay kolay bırakmayacağı da haberde yer aldı.

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