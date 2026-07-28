Beşiktaş ve Galatasaray için Youssef Chermiti iddiası!

Ana Haber Bülteni - 27 Temmuz 2026 (Trump ile Netanyahu Ne Konuşacak?)

Türkiye ve dünyada öne çıkan siyasi gelişmeler Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy'un sunumuyla ekranlara taşındı. Siyaset gündeminde gözler YENİ Parti'nin gerçekleştireceği ilk grup toplantısına çevrilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP ve YENİ Parti'ye ilişkin açıklamaları kamuoyunda ge... Daha Fazla Göster Türkiye ve dünyada öne çıkan siyasi gelişmeler Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy'un sunumuyla ekranlara taşındı. Siyaset gündeminde gözler YENİ Parti'nin gerçekleştireceği ilk grup toplantısına çevrilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP ve YENİ Parti'ye ilişkin açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. CHP-YENİ Parti tartışmaları siyaseti nasıl etkileyecek? Yeni siyasi süreçte hangi gelişmeler yaşanabilir? Gündemin öne çıkan başlıkları farklı yönleriyle değerlendirildi. Programda ayrıca "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin son gelişmeler de ele alındı. Meclis tatile girmeden sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin içeriği, siyasi partilerin yaklaşımı ve sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin beklentiler masaya yatırıldı. Dış politikada ise gözler Washington'da gerçekleşmesi beklenen kritik temaslara çevrildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti öncesinde Donald Trump ile İran ve bölgesel güvenlik başlıklarını görüşeceğini açıklaması, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve olası diplomatik sonuçlarıyla birlikte değerlendirildi. Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy, Türkiye'nin iç siyasetinden uluslararası diplomasiye, Meclis gündeminden Orta Doğu'daki sıcak gelişmelere kadar günün en önemli başlıklarını tüm ayrıntılarıyla aktarıyor. Daha Az Göster