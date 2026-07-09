2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Fransa ile Fas, yarı finale yükselme mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İki takım da son 16 turunda rakiplerini eleyerek adını son sekiz takım arasına yazdırmayı başardı. Fransa - Fas arasında oynanacak dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Fransa - Fas maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte 2026 Dünya Kupası Fransa - Fas maçı TRT 1 canlı izle ekranı...