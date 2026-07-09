Fransa - Fas maçı nasıl, nereden izlenir? 2026 Dünya Kupası Fransa - Fas maçı izle
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final heyecanı Fransa ile Fas arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Son 16 turunu başarıyla geçen iki ekip, yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Boston Stadyumu (Foxborough)'nda oynanacak Fransa - Fas maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini kritik mücadele öncesinde futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fransa - Fas maçı nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi yayınlanacak? İşte 2026 FIFA Dünya Kupası Fransa - Fas maçı canlı izle ekranı...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Fransa ile Fas, yarı finale yükselme mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İki takım da son 16 turunda rakiplerini eleyerek adını son sekiz takım arasına yazdırmayı başardı. Fransa - Fas arasında oynanacak dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Fransa - Fas maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte 2026 Dünya Kupası Fransa - Fas maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
FRANSA - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa ile Fas arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayaca
FRANSA - FAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransa - Fas mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden de canlı takip edilebilecek.
FRANSA - FAS MAÇI İZLE
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Fransa - Fas karşılaşmasını futbolseverler TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek. Mücadele, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.
FRANSA ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?
Fransa, Son 16 Turu'nda Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Turnuva boyunca etkili performans sergileyen Fransız ekibi, şampiyonluk yolunda önemli favoriler arasında gösteriliyor.
FAS ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?
Fas ise Son 16 Turu'nda Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
2022 Dünya Kupası'ndaki tarihi başarısının ardından 2026 turnuvasında da dikkat çeken performans ortaya koyan Fas, bir kez daha yarı final hedefiyle sahaya çıkacak.
FRANSA-FAS MAÇINDA KAZANAN KİMLE EŞLEŞECEK?
Fransa-Fas eşleşmesini kazanan takım, yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Dünya Kupası'nda son dört takım arasına kalacak ekibi belirleyecek mücadele, turnuvanın en kritik karşılaşmalarından biri olarak gösteriliyor.